AGENDA · Bairon et ses environs
Octo’Jeux, Espace Jean Moreaux, Bairon et ses environs
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Jean Moreaux · Bairon et ses environs
Informations pratiques
Octo’Jeux Vendredi 2 octobre, 18h00 Espace Jean Moreaux Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Soirée jeux à partir de 18h. Venez passer la soirée autour de jeux de société.
Tous public.
Les jeux seront expliqués avant de jouer.
Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot 08390 Bairon et ses environs Bairon et ses environs 08390 Le Chesne Ardennes Grand Est 09.85.11.45.61 L’Espace Jean Moreaux est un tiers lieu socioculturel.
Biblis en folie 2026
©espacejeanmoreaux
À voir aussi à Bairon et ses environs (Ardennes)
- Balade Sonore Bairon et ses environs 3 juillet 2026
- Ardenn’ Plages Bairon et ses environs 13 juillet 2026
- Ciné plein-air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #1 Bairon et ses environs 18 juillet 2026
- Le Songe d’une nuit d’été BAIRON-ET-SES-ENVIRONS Bairon et ses environs 24 juillet 2026
- Sortie nature le Vieil-étang de Bairon Bairon et ses environs 29 juillet 2026