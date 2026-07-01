Octo’Jeux, Espace Jean Moreaux, Bairon et ses environs

Informations pratiques

Octo’Jeux Vendredi 2 octobre, 18h00 Espace Jean Moreaux Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Soirée jeux à partir de 18h. Venez passer la soirée autour de jeux de société.

Tous public.

Les jeux seront expliqués avant de jouer.

Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot 08390 Bairon et ses environs Bairon et ses environs 08390 Le Chesne Ardennes Grand Est 09.85.11.45.61 L’Espace Jean Moreaux est un tiers lieu socioculturel.

Biblis en folie 2026

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