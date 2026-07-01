Les demoiselles de la Nuit, Bairon, Bairon et ses environs

Informations pratiques

Les demoiselles de la Nuit Vendredi 21 août, 20h00 Bairon Ardennes

Sur inscription, Sortie gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00

Dans le cadre de l’opération nuit de la chauves souris ainsi que Natura 2000, venez découvrir le monde des chauves-souris dans le secteur de Bairon avec la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise.

Bairon Bairon Bairon et ses environs Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Découverte des chauves-souris dans la communauté de commune de l’Argonne Ardennaise. Chiroptères Chauve-souris

©Y. Peyrard