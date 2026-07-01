Les demoiselles de la Nuit, Bairon, Bairon et ses environs
vendredi 21 août 2026 · Bairon · Bairon et ses environs
Informations pratiques
Les demoiselles de la Nuit Vendredi 21 août, 20h00 Bairon Ardennes
Sur inscription, Sortie gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
Dans le cadre de l’opération nuit de la chauves souris ainsi que Natura 2000, venez découvrir le monde des chauves-souris dans le secteur de Bairon avec la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise.
Bairon Bairon Bairon et ses environs Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]
Découverte des chauves-souris dans la communauté de commune de l’Argonne Ardennaise. Chiroptères Chauve-souris
©Y. Peyrard
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