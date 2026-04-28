Ciné plein air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #2 Bairon et ses environs
Ciné plein air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #2 Bairon et ses environs jeudi 27 août 2026.
Bairon et ses environs
Ciné plein air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #2
Lac de Bairon Bairon et ses environs Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Programme de courts métrages proposés par La Pellicule Ensorcelée et le Conseil départemental sur la plage verte. Humour, émotion et vacances les films ont été choisis pour faire plaisir à toute la famille . Gratuit
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Lac de Bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est
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English :
A program of short films presented by La Pellicule Ensorcelée and the Conseil départemental on the green beach. Humor, emotion and vacations: the films have been chosen to please the whole family. Free
L’événement Ciné plein air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #2 Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme
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