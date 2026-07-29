À l’Est du soleil, à l’Ouest de la lune Le Volcan Le Havre
vendredi 16 avril 2027 · Le Volcan · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
À l’Est du soleil, à l’Ouest de la lune
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 19:00:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
À l’occasion de l’Année européenne des Normands, les Musiciens de Saint-Julien narrent le célèbre conte norvégien qui a inspiré le non-moins célèbre dessin animé La Reine des Neiges À l’Est du Soleil, à l’Ouest de la Lune. Deux interprètes racontent l’histoire d’une jeune fille vendue par sa famille à un ours tombé amoureux d’elle, et qui s’avère être un prince, bel et bien humain, lorsque la nuit tombe. Les musiciens et musiciennes s’emparent de leur jotunfløyte, hardingfele et de leur théorbe, instruments baroques et nordiques traditionnels, pour immerger le public dans cette ballade populaire. Se joignent à elles et eux un danseur, Ulf-Arne Johannessen et une chanteuse, Ingeborg Dalheim, pour raconter la tradition ancestrale de la Norvège.
Durée 1h15
Tout public
Réservation obligatoire .
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : À l’Est du soleil, à l’Ouest de la lune
L’événement À l’Est du soleil, à l’Ouest de la lune Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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