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A l’occasion de la Fête de la Nature, à la rencontre du vivant : exploration du potager ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

A l’occasion de la Fête de la Nature, à la rencontre du vivant : exploration du potager ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

A l’occasion de la Fête de la Nature, à la rencontre du vivant : exploration du potager ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : <p><br></p>

Accompagné de notre ambassadeur
nature, découvrez notre potager et observez de près les espèces qui y vivent :
insectes, plantes, petits habitants discrets…

Un moment privilégié pour mieux
comprendre les équilibres naturels et le rôle essentiel de chacun dans cet écosystème.

Partez à la découverte de la biodiversité du potager de la Maison du jardinage et du compostage
Le vendredi 22 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T15:30:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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