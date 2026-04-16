A l’occasion de la Fête de la Nature, à la rencontre du vivant : exploration du potager ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Accompagné de notre ambassadeur

nature, découvrez notre potager et observez de près les espèces qui y vivent :

insectes, plantes, petits habitants discrets…

Un moment privilégié pour mieux

comprendre les équilibres naturels et le rôle essentiel de chacun dans cet écosystème.

Partez à la découverte de la biodiversité du potager de la Maison du jardinage et du compostage

Le vendredi 22 mai 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T15:30:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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