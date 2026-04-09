René Char – Rencontre avec Marie-Claude Char et Éric Fottorino Salle des Actes – Sorbonne Paris
René Char – Rencontre avec Marie-Claude Char et Éric Fottorino Salle des Actes – Sorbonne Paris lundi 11 mai 2026.
Publié initialement en 1948, Fureur et mystère, qui est assurément un des sommets de l’œuvre de René Char et plus largement de la poésie française du XXe siècle, n’a rien perdu de son pouvoir d’éclairement. La séance en présence de Marie-Claude Char, éditrice, et d’Éric Fottorino, auteur de la préface, sera animée par Alice Nez. Lectures par un comédien.
Organisée par la revue Place de la Sorbonne (Sorbonne Université Presses) et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat avec Poésie/Gallimard.
Rencontre Poésie/Gallimard avec Marie-Claude Char et Éric Fottorino
Le lundi 11 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T18:30:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00
Salle des Actes – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Afficher la carte du lieu Salle des Actes – Sorbonne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026