René Char – Rencontre avec Marie-Claude Char et Éric Fottorino Salle des Actes – Sorbonne Paris

Publié initialement en 1948, Fureur et mystère, qui est assurément un des sommets de l’œuvre de René Char et plus largement de la poésie française du XXe siècle, n’a rien perdu de son pouvoir d’éclairement. La séance en présence de Marie-Claude Char, éditrice, et d’Éric Fottorino, auteur de la préface, sera animée par Alice Nez. Lectures par un comédien.

Organisée par la revue Place de la Sorbonne (Sorbonne Université Presses) et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat avec Poésie/Gallimard.

Rencontre Poésie/Gallimard avec Marie-Claude Char et Éric Fottorino

Le lundi 11 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T18:30:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00

Salle des Actes – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris



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