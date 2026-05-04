Concert de Musique de chambre Mairie du 7e arrondissement PARIS

Les élèves des classes de musique de chambre du conservatoire Erik Satie du 7ème arrondissement sont de jeunes musiciens parisiens (entre 14 et 25 ans) désireux de partager leur passion de la musique et leur enthousiasme tout en se forgeant un savoir-faire en se confrontant à d’autres lieux et d’autres publics que leur conservatoire.

Elsa Balas, professeur de musique de chambre au conservatoire Erik Satie, vous propose de découvrir ces jeunes musiciens par le biais d’interventions musicales ponctuelles.

Nul besoin d’une installation complexe: les musiciens viennent avec leur pupitres et instruments, s’installent jouent et peuvent même jouer les médiateurs artistiques !

Les époques abordées vont du 18e siècle à aujourd’hui, avec un focus sur les 19e et 20e siècles, périodes particulièrement fastes pour le répertoire de la musique de chambre.

Programme détaillé du lundi 11 mai à venir !

Les élèves des ensembles de Musique de Chambre du Conservatoire Erik Satie investissent la salle des fêtes de la Mairie du 7eme arrondissement.

Le lundi 11 mai 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:15:00+02:00

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 PARIS

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