Atelier et jam de Carreau Carreau du Temple Paris
Atelier et jam de Carreau Carreau du Temple Paris lundi 11 mai 2026.
La jam est guidée par un artiste invité ou par les membres du collectif Anqa. Elle est fréquentée par des danseurs de tous niveaux: de débutants aux professionnels, de capacités diverses: en situation de handicap ou non, ainsi que par des plasticiens et des musiciens…
L’ensemble des espaces est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Les personnes accompagnatrices sont les bienvenues.
Anqa propose un espace partagé dédié à la danse, en sortant des limites normatives.
Le lundi 29 juin 2026
de 19h00 à 22h00
Le lundi 15 juin 2026
de 19h00 à 22h00
Le lundi 11 mai 2026
de 19h00 à 22h00
payant
- Par jam : 5 € ; adhésion : 12 € soutien 25 € et plus
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00;2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T22:00:00+02:00;2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00
Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://anqa-danseaveclesroues.fr/ https://www.facebook.com/groups/114046638754629 https://www.facebook.com/groups/114046638754629
Afficher la carte du lieu Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation à la modélisation 3D avec Blender, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- Matsuri au Parc Floral de Paris : une immersion totale au cœur du Japon Parc Floral de Paris Paris 8 mai 2026
- Stage danse indienne : Bharatanatyam. Théâtre La Boutonnière PARIS 8 mai 2026
- Programmation créative avec Micro:bit, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026