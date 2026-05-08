Atelier et jam de Carreau Carreau du Temple Paris

La jam est guidée par un artiste invité ou par les membres du collectif Anqa. Elle est fréquentée par des danseurs de tous niveaux: de débutants aux professionnels, de capacités diverses: en situation de handicap ou non, ainsi que par des plasticiens et des musiciens…

L’ensemble des espaces est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Les personnes accompagnatrices sont les bienvenues.

Anqa propose un espace partagé dédié à la danse, en sortant des limites normatives.

Le lundi 29 juin 2026

de 19h00 à 22h00

Le lundi 15 juin 2026

de 19h00 à 22h00

Le lundi 11 mai 2026

de 19h00 à 22h00

payant

Par jam : 5 € ; adhésion : 12 € soutien 25 € et plus

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00;2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T22:00:00+02:00;2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00

Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://anqa-danseaveclesroues.fr/ https://www.facebook.com/groups/114046638754629 https://www.facebook.com/groups/114046638754629



Afficher la carte du lieu Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

