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Atelier et jam de Carreau Carreau du Temple Paris

Atelier et jam de Carreau Carreau du Temple Paris

Atelier et jam de Carreau Carreau du Temple Paris lundi 11 mai 2026.

Lieu : Carreau du Temple

Adresse : 2 rue Perrée

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : <ul><li>Par jam : 5 € ; adhésion : 12 € soutien 25 € et plus</li></ul>

La jam est guidée par un artiste invité ou par les membres du collectif Anqa. Elle est fréquentée par des danseurs de tous niveaux: de débutants aux professionnels, de capacités diverses: en situation de handicap ou non, ainsi que par des plasticiens et des musiciens…

L’ensemble des espaces est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Les personnes accompagnatrices sont les bienvenues.

Anqa propose un espace partagé dédié à la danse, en sortant des limites normatives.
Le lundi 29 juin 2026
de 19h00 à 22h00
Le lundi 15 juin 2026
de 19h00 à 22h00
Le lundi 11 mai 2026
de 19h00 à 22h00
payant

  • Par jam : 5 € ; adhésion : 12 € soutien 25 € et plus

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00;2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T22:00:00+02:00;2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00

Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://anqa-danseaveclesroues.fr/ https://www.facebook.com/groups/114046638754629 https://www.facebook.com/groups/114046638754629


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