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À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Sautron vous invite à remonter le temps – Visites commentées Chapelle de Bongarant Sautron

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Bongarant · Sautron

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Sautron vous invite à remonter le temps – Visites commentées Chapelle de Bongarant Sautron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Chapelle de Bongarant
Adresse
Rue de la Chapelle Bongarant 44880 Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre Sans réservatiion

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Entrée libre Sans réservatiion Tout public 

Visites commentées de la Chapelle de Bongarant et des alentours du château du Bois Taureau.Dimanche 20/09, départs à 10h, 11h et 12h. Rendez-vous devant la Chapelle. Sans réservation.En parallèle, à la Chapelle, vous pourrez découvrir l’exposition « Les frères de Tibhirine, témoins de la Miséricorde », samedi 19/09 et dimanche 20/09.

Chapelle de Bongarant Sautron 44880
02.51.77.88.48 http://sautron.fr


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