AGENDA · Sautron99vues
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Sautron vous invite à remonter le temps – Visites commentées Chapelle de Bongarant Sautron
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Bongarant · Sautron
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Entrée libre Sans réservatiion Tout public
Visites commentées de la Chapelle de Bongarant et des alentours du château du Bois Taureau.Dimanche 20/09, départs à 10h, 11h et 12h. Rendez-vous devant la Chapelle. Sans réservation.En parallèle, à la Chapelle, vous pourrez découvrir l’exposition « Les frères de Tibhirine, témoins de la Miséricorde », samedi 19/09 et dimanche 20/09.
Chapelle de Bongarant Sautron 44880
02.51.77.88.48 http://sautron.fr
Afficher la carte du lieu Chapelle de Bongarant et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Sautron (Loire-Atlantique)
- Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron Espace de la Vallée Sautron 17 septembre 2026
- Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron, Espace de la Vallée, Sautron 17 septembre 2026
- Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron 19 septembre 2026
- Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux », Musée de Sautron, Sautron 19 septembre 2026
- Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », Hôtel de ville de Sautron, Sautron 19 septembre 2026