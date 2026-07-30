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A l’Ombre des Arbres Parc de la Noé Mitrie Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Parc de la Noé Mitrie · Nantes

A l’Ombre des Arbres Parc de la Noé Mitrie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Parc de la Noé Mitrie
Adresse
Boulevard de Doulon
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

A l’abord’âge , le café des enfants propose un temps convivial au parc de la MitrieVenez nous rejoindre en famille pour profier des animations , des jeux en bois proposer par la maison des jeux mais également de l’atelier de reparation de vélo encadré par Vélo Campus !

Parc de la Noé Mitrie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-noe-mitrie


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