A l’Ombre des Arbres Parc de la Noé Mitrie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

A l’abord’âge , le café des enfants propose un temps convivial au parc de la MitrieVenez nous rejoindre en famille pour profier des animations , des jeux en bois proposer par la maison des jeux mais également de l’atelier de reparation de vélo encadré par Vélo Campus !

Parc de la Noé Mitrie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-noe-mitrie



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