AGENDA · Nantes99vues
A l’Ombre des Arbres Parc de la Noé Mitrie Nantes
jeudi 30 juillet 2026 · Parc de la Noé Mitrie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
A l’abord’âge , le café des enfants propose un temps convivial au parc de la MitrieVenez nous rejoindre en famille pour profier des animations , des jeux en bois proposer par la maison des jeux mais également de l’atelier de reparation de vélo encadré par Vélo Campus !
Parc de la Noé Mitrie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-noe-mitrie
Afficher la carte du lieu Parc de la Noé Mitrie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Le quartier Toutes-Aides : de l’indépendance à l’annexion » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 3 août 2026
- Rendez-vous aux pataugeoires 2026 Pataugeoire de Malakoff Nantes 3 août 2026
- Le musée en 1h Musée d’arts de Nantes Nantes 3 août 2026
- Destination Musée (à partir de 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 3 août 2026
- Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de Malakoff, Nantes 3 août 2026