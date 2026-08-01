Informations pratiques

Meslan

A l’ombre des contes

Guernehors Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Jeanine Qannari et Jean-Marc Derouen vous proposent une balade dans le petit bois de Guernehors pour venir écouter quelques histoires rafraîchissantes ! .

Guernehors Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 25 76

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English :

L’événement A l’ombre des contes Meslan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan