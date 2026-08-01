AGENDA · Meslan
A l’ombre des contes Meslan
dimanche 9 août 2026 · Meslan
Informations pratiques
Meslan
A l’ombre des contes
Guernehors Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Jeanine Qannari et Jean-Marc Derouen vous proposent une balade dans le petit bois de Guernehors pour venir écouter quelques histoires rafraîchissantes ! .
Guernehors Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 25 76
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English :
L’événement A l’ombre des contes Meslan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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