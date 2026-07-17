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À l’origine des paysages, Le Parc des Oblates, Nantes

mercredi 12 août 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes

À l’origine des paysages, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Le Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

À l’origine des paysages Mercredi 12 août, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Venez découvrir de manière ludique l’archéo-botanique, cette discipline qui consiste à étudier les restes végétaux tels que les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages du passé, dans lesquels les humains ont évolué.

En savoir plus

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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