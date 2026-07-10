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À l’origine des paysages Parc des Oblates Nantes

mercredi 12 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

À l’origine des paysages Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:00 – 12:00
Gratuit : non  Tout public 

Venez découvrir de manière ludique l’archéo-botanique, cette discipline qui consiste à étudier les restes végétaux tels que les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages du passé, dans lesquels les humains ont évolué. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates


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