A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026 Châteauvillain dimanche 5 juillet 2026.

Châteauvillain

A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026

Eglise de Créancey Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Un voyage musical entre romantisme allemand et âme russe. Dans le cadre intimiste et chaleureux et l’église de Créancey, l’Association A l’Unisson a le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel, dernier rendez-vous de sa programmation. .

Eglise de Créancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 56 67 94

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English :

L’événement A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026 Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne des Trois Forêts