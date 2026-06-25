A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026 Châteauvillain
A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026 Châteauvillain dimanche 5 juillet 2026.
Châteauvillain
A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026
Eglise de Créancey Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Un voyage musical entre romantisme allemand et âme russe. Dans le cadre intimiste et chaleureux et l’église de Créancey, l’Association A l’Unisson a le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel, dernier rendez-vous de sa programmation. .
Eglise de Créancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 56 67 94
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L’événement A l’Unisson: Concert de clôture de la saison 2026 Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne des Trois Forêts
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