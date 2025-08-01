A moi ! Compagnie A Kan La Dérive La Chapelle-Saint-Luc

A moi ! Compagnie A Kan La Dérive La Chapelle-Saint-Luc mardi 5 mai 2026.

A moi ! Compagnie A Kan La Dérive

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Mise en scène, écriture, scénographie Anthony Diaz, Collaboration artistique et dramaturgie Vincent Varène, Composition musicale Alice Huc, Jeu et manipulation Ornella Amanda ou Zoé Poutrel, Maxime Renaud, Vincent Varène, Construction marionnette Francesca Testi, Conception et création lumière Antoine Moriau, Costume Guenièvre Lafarge, Construction décor Grégoire Chombard, Couture Annie Danzart, Crédit photo Isabelle Limacher



Comment glisse-t-on du moi au à moi ?

Céleste est une petite fille qui cherche à exister dans un monde où l’objet est au centre de toutes les attentions.

Comment parviendra-t-elle à trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le superflu ?

Accompagnée de son doudou, elle va explorer le monde qui l’entoure et devra faire face à un désir d’avoir sans cesse décuplé… jusqu’à se retrouver prisonnière de ses propres possessions. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A moi ! Compagnie A Kan La Dérive La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne