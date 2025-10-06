À mots brodés Place du marché Argentan
mercredi 14 janvier 2026.
À mots brodés
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Début : 2026-01-14 17:00:00
fin : 2026-01-14 19:00:00
2026-01-14 2026-03-18
Cet atelier tisse ensemble les mots et le fil. Guidés par une thématique, les participants commenceront par un temps d’écriture. Chacun sera ensuite invité à broder la phrase qu’il aura imaginée, découvrant ainsi la broderie comme un geste intime et poétique. À partir de 12 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
