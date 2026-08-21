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À nous de jouer !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

vendredi 16 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

À nous de jouer !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

À nous de jouer ! Vendredi 16 octobre, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Nous n’attendons que votre bonne humeur pour nous lancer dans des parties endiablées.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Envie de jouer et de vous mesurer à d’autres joueurs ? La médiathèque Andrée Chedid vous propose de découvrir une pléiade de jeux de société loin des traditionnels Scrabble, Monopoly ou Triomino.

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