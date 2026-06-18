A pas de loutre (Journées européennes du patrimoine) Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Autun samedi 19 septembre 2026.

Autun

A pas de loutre (Journées européennes du patrimoine)

Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez admirer le travail de taxidermie réalisé sur notre nouvelle recrue, et en apprendre davantage sur la Loutre, une espèce qui recolonise nos territoires. Vous pourrez voter pour choisir son nom. Exposition organisée en partenariat avec la SHNA-OFAB. .

Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

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English : A pas de loutre (Journées européennes du patrimoine)

L’événement A pas de loutre (Journées européennes du patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)