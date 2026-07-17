À pas de loutre, Museum d’histoire naturelle, Autun

Informations pratiques

À pas de loutre 19 et 20 septembre Museum d’histoire naturelle Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez admirer le travail de taxidermie réalisé sur notre nouvelle recrue, et en apprendre davantage sur la loutre, une espèce qui recolonise nos territoires. Vous pourrez voter pour choisir son nom.

L’exposition est organisée en partenariat avec la SHNA-OFAB.

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385520915 https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-museum-dhistoire-naturelle Plus de 800.000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Magnifique collection d’oiseaux, d’œufs et de nids représentant plus de 10.000 spécimens. Herbiers (300.000 planches). Collections d’insectes, de coquillages et de très nombreux fossiles et minéraux (300.000 pièces) qui retracent l’histoire géologique de la région. Échantillons fossilifères représentant les animaux et les végétaux ayant vécu dans notre région il y a 300 millions d’années. Le bassin d’Autun est une référence (stratotype) dans l’histoire de la terre pour une période de l’ère primaire. Les fossiles conservés en collection au musée en sont le témoignage.

Venez admirer le travail de taxidermie réalisé sur notre nouvelle recrue, et en apprendre davantage sur la Loutre, une espèce qui recolonise nos territoires. Vous pourrez voter pour choisir son nom.…

Claudia Peters – Pixabay