A pied, sur les traces du premier chemin de fer du continent, L’Aventure du Train, Andrézieux-Bouthéon
samedi 19 septembre 2026 · L'Aventure du Train · Andrézieux-Bouthéon
Informations pratiques
A pied, sur les traces du premier chemin de fer du continent Samedi 19 septembre, 14h00 L’Aventure du Train Loire
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’association des Amis du Vieux Bouthéon vous propose une découverte des vestiges de la première ligne de chemin de fer continentale Saint Etienne à Andrézieux (1827) sur le Secteur Saint Just et Andrézieux.
Au départ de L’Aventure du Train, un car vous emmène aux canaux secs à Saint Just et ensuite retour à pied pour 5km500, facile, même pour des enfants.
L’Aventure du Train Avenue Martouret 42160 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07 64 61 54 32 https://www.aventuredutrain.com https://www.facebook.com/LAventureduTrain [{« type »: « email », « value »: « boutheon-amis@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06723933000 »}] L’Aventure du Train, centre d’interprétation de la première ligne de chemin de fer du continent. Expérience immersive, numérique et patrimoniale. Spectacle multimédia et balade en petit train. Parking gratuit. Arrêt transports urbains de Saint-Etienne Métropole. Halte SNCF
L’association des Amis du Vieux Bouthéon vous propose une découverte des vestiges de la première ligne de chemin de fer continentale Saint Etienne à Andrézieux (1827) sur le Secteur Saint Just et de…
©Domaine public
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