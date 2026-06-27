A pile ou face Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

A pile ou face Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 15:30:00

fin : 2027-01-26 16:45:00

Date(s) :

2027-01-26

Un texte de Peter Dervillez. Mise en scène par Peter Dervillez. Avec Elisa Birsel Peter Dervillez

Avez-vous déjà imaginé votre vie si vous aviez fait d’autres choix ?

Adélie et Eliott, eux, ne se contentent pas d’y penser. Après une rencontre inattendue, ils décident de confier chaque choix de leur journée au hasard, en jouant leur avenir à pile ou face. Et c’est vous, spectateurs, qui tiendrez la pièce entre vos mains. Chaque lancer façonnera leur destin, chaque choix tracera une nouvelle route. Deux personnages. Un scénario à choix multiples. Une histoire unique celle de ce soir. Vous hésitez encore ?

PILE vous venez… FACE vous venez… accompagné !

Une histoire drôle et touchante, les acteurs sont géniaux, la mise en scène est réussie. En plus, on peut y retourner plein de fois et voir d’autres versions. Foncez !! .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

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English : A pile ou face Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement A pile ou face Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole