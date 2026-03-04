À poils ou emplumés, juste une question de nature !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
À poils ou emplumés, juste une question de nature !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 17 avril 2026.
À poils ou emplumés, juste une question de nature ! Vendredi 17 avril, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00
Une plume au sol, des poils accrochés… mais à qui appartiennent-ils ?
De quelle partie du corps proviennent-ils ? À quoi servent-ils ?
Menez l’enquête et devenez des détectives de haut vol, à l’affût des indices laissés par les animaux !
Dès 6 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Une plume au sol, des poils accrochés… mais à qui appartiennent-ils ? Menez l’enquête et devenez des détectives de haut vol, à l’affût des indices laissés par les animaux ! Dès 6 ans. oiseaux plume
Béatrice gillot