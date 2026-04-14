Atelier des passages, El Capitan – maison partagée, Athis-Val-de-Rouvre
Atelier des passages, El Capitan – maison partagée, Athis-Val-de-Rouvre mardi 21 avril 2026.
Atelier des passages Mardi 21 avril, 15h00 El Capitan – maison partagée Orne
Contribution libre et consciente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
El Capitan – maison partagée El Capitan, 45 le Vieux Lavoir, les Tourailles, Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « laure_ricard@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674449277 »}]
Un temps pour expérimenter comment le collectif peut t’aider à traverser un temps de transition de vie difficile. Tu as perdu tes repères et tu te sens seul dans cette situation, rejoins nous.
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