Petit peuple de l’arbre, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Petit peuple de l’arbre Mercredi 15 avril, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

L’arbre HLM, un habitat à locataires multiples !

Du sous-sol à la cime, en passant par les moindres recoins, une multitude d’espèces cohabitent à tous les étages.

Équipés de matériel d’exploration, partez visiter ces étonnants logements et rencontrer leurs habitants.

Dès 6 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Équipés de matériel d’exploration, partez visiter les étonnants logements de la forêt et rencontrez leurs habitants. Dès 6 ans. forêt animaux

Béatrice gillot