Théâtre, Salle des Terriers, Athis-Val-de-Rouvre

Théâtre 18 et 19 avril Salle des Terriers Orne

7 € / gratuit – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Salle des Terriers 9 rue des Terriers, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0688069599 »}]

Désespérée de voir son fils agriculteur devenir vieux gars, Marie-Thérèse va inscrire son fils à l’émission Cupidon à la ferme. L’arrivée de deux soupirantes va troubler l’harmonie à la ferme.