Théâtre, Salle des Terriers, Athis-Val-de-Rouvre
Théâtre, Salle des Terriers, Athis-Val-de-Rouvre samedi 18 avril 2026.
Théâtre 18 et 19 avril Salle des Terriers Orne
7 € / gratuit – de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Salle des Terriers 9 rue des Terriers, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0688069599 »}]
Désespérée de voir son fils agriculteur devenir vieux gars, Marie-Thérèse va inscrire son fils à l’émission Cupidon à la ferme. L’arrivée de deux soupirantes va troubler l’harmonie à la ferme.
À voir aussi à Athis-Val de Rouvre (Orne)
- Petit peuple de l’arbre, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre 15 avril 2026
- Voyage sonore : Le chant des méduses, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre 15 avril 2026
- Sortie Petit peuple de l’arbre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre 15 avril 2026
- À poils ou emplumés, juste une question de nature !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre 17 avril 2026
- Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre 17 avril 2026