Voyage sonore : Le chant des méduses, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Voyage sonore : Le chant des méduses Mercredi 15 avril, 14h30, 16h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}]

2 voyages sonores d’une heure pour ressentir le peuple de l’eau. Animé par Ségolène Duhamel, musicienne.