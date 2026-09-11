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AGENDA · La Vôge-les-Bains

A quoi on joue ? Spécial journées du patrimoine, Médiathèque, La Vôge-les-Bains

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque · La Vôge-les-Bains

A quoi on joue ? Spécial journées du patrimoine, Médiathèque, La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
5 rue Général Leclerc 88240 La-Voge-lès-Bains
Ville
88240 La Vôge-les-Bains
Département
Vosges
Tarif
Tout public • Entrée libre

A quoi on joue ? Spécial journées du patrimoine Vendredi 18 septembre, 16h30 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Les résidents de l’EHPAD Sentiers d’automne vous font découvrir les jeux de société qui ont fait leur jeunesse… ou leurs beaux jours !
Venez découvrir les jeux de toute une vie !
Nous découvrirons également pour la première fois le jeu de société « Sur les pas de Julie-Victoire Daubié » réalisé par l’artiste Yalhma Robette dans le cadre de sa résidence à la Manufacture royale.
Êtes-vous incollables sur les droits des femmes ?

Médiathèque 5 rue Général Leclerc 88240 La-Voge-lès-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Bains-les-Bains Vosges Grand Est 0329366922 https://bmi.agglo-epinal.fr
A la Médiathèque de Bains-les-Bains

©reseaubmi

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