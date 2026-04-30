Sorties Sylvothérapie Bains de forêt Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Bains-les-Bains · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Sorties Sylvothérapie Bains de forêt
Bains-les-Bains 3 Av. André-Demazure La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , Par l’Office de tourisme et Valéry Poirot de Rand’Astro , Connectez-vous à la nature pour vous ressourcer ! Marchez, respirez et éveillez tous vos sens lors d’une balade en marche consciente à travers la forêt. Gratuit sur inscription.Tout public
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Bains-les-Bains 3 Av. André-Demazure La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75
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English :
As part of the %D4 les Bains! Festival, organized by the Tourist Office and Val%E9ry Poirot of %AB Rand?Astro %BB, connect with nature to recharge your batteries! Walk, breathe, and awaken all your senses during a mindful walk through the forest. Free with registration.
L’événement Sorties Sylvothérapie Bains de forêt La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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