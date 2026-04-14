A RLV, on se (re)Mai au vélo !?, Jardins de la Culture, Riom

A RLV, on se (re)Mai au vélo !? Samedi 23 mai, 14h00 Jardins de la Culture Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Le samedi 23 mai, RLV donne son coup de pédale à Mai à Vélo.

A Riom, aux Jardins de la Culture, de 14h à 18h, le Village Vélo enclenche sa béquille pour installer une multitude d’acteurs locaux du vélo.

Services publics de location vélo, professionnels du cycles, réparateurs – encadrants, communicants, clubs et asso, … (peloton complet à préciser à l’approche de l’évènement) seront-là pour divertir le public autour du vélo.

Des classiques stands d’informations, avec une barderie de pièces vélos par l’assoication d’auto-réparation Biclou, aux micro-ateliers créatifs, en selle en particulier pour les plus jeunes (draisiennes et vélos enfants prévus), des jeux et un défi à disposition toute l’après-midi, le Village vivra vélo.

Se dégourdir les jambes pour pratiquer le vélo sera possible, avec la propositions de 3 balades (détails développés d’ici début mai) ponctuant l’après-midi afin de partager, échanger, plaisanter et aussi découvrir que cheminer à vélo dans Riom regorge de petites astuces et de services pour le vélo, pour les cyclistes !

Une restauration sucrée très locale, garantie « faite main » sera proposée, car il faut bien penser à s’alimenter en vélo pour tenir l’après-midi.

Pour la météo, ce n’est pas nous qui décidons. Soyez prévoyants, on croise les doigts !

Jardins de la Culture 2 Faubourg de la Bade Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journée évènementiel avec Village vélo et formats divers de balades vélo por le tout public, avec un accent familial bienvenu