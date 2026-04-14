Points de rencontres – Exposition de gravures, Musée Mandet, Riom

Points de rencontres – Exposition de gravures Samedi 23 mai, 17h00 Musée Mandet Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le musée est un lieu de rencontre entre les visiteurs mais bien souvent, entre les œuvres elles-mêmes. Les élèves option arts plastiques du lycée Sainte-Marie de Riom tissent des fils invisibles entre elles grâce à la technique de la gravure.

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381853 http://www.musees-riom.com Créé en 1866, le musée Mandet est installé dans deux anciens hôtels particuliers classés Monument Historique. Il présente des collections de peinture, de sculpture et d’arts décoratifs de l’Antiquité à nos jours. Une aile est consacrée au design et aux arts décoratifs contemporains.

La classe, l’œuvre !

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