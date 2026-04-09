Exposition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes Musée régional d’Auvergne Riom

Riom

Exposition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-07-01 2026-09-01

À travers une exposition inédite, le musée invite le public à plonger dans la relation intime entre l’Homme et les minéraux. Ce parcours original mêle sciences de la Terre et regards ethnographiques pour raconter une histoire millénaire.

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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Through a unique exhibition, the museum invites visitors to delve into the intimate relationship between man and minerals. This original tour blends earth sciences and ethnographic perspectives to tell a story that goes back thousands of years.

L’événement Exposition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic