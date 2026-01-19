Exposition Design durable Musée Mandet Riom

Exposition Design durable

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le défi ? Un design zéro déchet ! Les élèves des lycées Pierre-Joël Bonté et Marie-Laurencin de Riom l’ont brillamment relevé en concevant des modules pour l’accueil de RLV Info Jeunes avec le designer clermontois Pierre Ménard.

.

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The challenge? Zero waste design! Students from Riom?s Pierre-Joël Bonté and Marie-Laurencin high schools brilliantly met the challenge, designing modules for the RLV Info Jeunes reception area with Clermont-Ferrand designer Pierre Ménard.

L’événement Exposition Design durable Riom a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic