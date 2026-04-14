Tous à l’Opéra, opera-théâtre de Clermont-Ferrand, Riom

Tous à l’Opéra Samedi 9 mai, 10h30, 14h00 opera-théâtre de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Entée libre et gratuite (certains ateliers sont sur réservation : billetterie@clermont-auervgne-opera.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

En 2026, Clermont Auvergne Opéra vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle !

L’objectif est simple : faire découvrir les coulisses de l’opéra et de l’art lyrique sous un angle ludique et interactif.

– Participer gratuitement sur toute la journée :

VISITES ENCHANTEES,

ATELIERS MAQUILLLAGE,

DEUX CHORALES / avec la chorale du 25.Gisèle Halimi, un choeur de femmes fraichement constitué en mars dernier, et dirigé par Fabrice Maître ET la chorale du Conservatoire Emmanuel Chabrier,

SALON D’ECOUTE DE PODCASTS…

Bref, une multitude d’activités pour mieux comprendre les métiers et la magie qui opèrent derrière chaque représentation d’opéra.

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– 16h30 : SPECTACLE « OCTAVE ET MELO »

Embarquez aussi pour le conte musical (à partir de 3 ans) adapté du podcast de France Musique « Les Aventures d’Octave et Mélo ». Ces deux copains ont un pouvoir extraordinaire : celui de parler aux animaux grâce à la musique et au chant. Quand un matin, ils font la connaissance de grives musiciennes en pleine migration vers la mer, leur décision est prise : ils vont les suivre. Elle doit être si belle, cette mer qu’ils n’ont jamais vue ! Mais leur chemin ne sera pas un long fleuve tranquille. Au côté de la narratrice Adèle Molle, créatrice des personnages, la bruiteuse Zoé Suliko révèle en direct sur scène les rouages de la fabrication des sons.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le podcast réalisé par Adèle Molle avec les enfants du Quartier Saint-Jacques.

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L’opéra vous ouvre gratuitement ses portes, profitez en !

opera-théâtre de Clermont-Ferrand 22 boulevard desaix Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@clermont-auvergne-opera.com »}]

Faire découvrir les coulisses d’un opéra et de l’art lyrique, sous un angle ludique et interactif ! portes ouvertes famille

« Octave et Mélo » ©Elisabeth Polénor