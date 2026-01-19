Visite en famille Les trucs et astuces des artistes Musée Mandet Riom

Visite en famille Les trucs et astuces des artistes

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Les artistes s’inspirent des personnes qu’ils ont rencontrées, des scènes de vie et des paysages qu’ils ont observés, des objets qu’ils ont manipulés… Mais quelles sont leurs astuces pour rendre tous ces sujets aussi vrais ?

.

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artists draw their inspiration from the people they have met, the scenes of life and landscapes they have observed, the objects they have handled? But what are their tricks for making all these subjects so real ?

L’événement Visite en famille Les trucs et astuces des artistes Riom a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic