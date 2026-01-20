Les vacances au musée pour les 4-6 ans Histoires de monstres Musée Mandet Riom

Les vacances au musée pour les 4-6 ans Histoires de monstres

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Ils ont des poils, des écailles ou des plumes. D’autres sont des fantômes malintentionnés. Mais heureusement, l’un d’entre eux a choisi de nous protéger. Alors prend ton courage à deux mains pour venir écouter les histoires de ces monstres…

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

English :

Some have hair, scales or feathers. Others are malicious ghosts. But luckily, one of them has chosen to protect us. So take courage and come and listen to the stories of these monsters…

