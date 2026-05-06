A string section par Reckless sleppers Entraygues-sur-Truyère
A string section par Reckless sleppers Entraygues-sur-Truyère dimanche 5 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
A string section par Reckless sleppers
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre du festival La grande Confluence
Danse so British, so punk
Cinq chaises, cinq scies et cinq femmes vêtues de robes noires qui marchent puis se tiennent face à nous. Elles nous regardent, s’assoient et finalement, commencent à jouer, enfin à scier leur propre chaise jusqu’à la chute. Ce geste absurde devient un rituel hypnotique, une partition de tensions, de crissements et de déséquilibres.
Entre danse, théâtre visuel et installation vivante, la pièce explore l’auto-sabotage, la gravité et l’élégance dans la lutte.
Sans paroles et accessible à tous, cette performance so British marque durablement les esprits.
Reckless Sleepers
Reckless Sleepers est une compagnie anglaise, fondée en 1988, tirant son nom d’un tableau du surréaliste belge René Magritte Le Dormeur téméraire . La compagnie, ou plutôt le projet, est née d’une multitude d’idées et de préoccupations, de ratés, d’accidents et d’opportunités.
Concept Leen Dewilde
Interprété par Leen Dewilde, Caroline D’Haese, Lisa Kendall, Sofie Vanderstede, Alexa Moyer Panksep .
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org
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English :
As part of the La grande Confluence festival
L’événement A string section par Reckless sleppers Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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