À TABLE AU MOYEN-ÂGE COUVENT DES JACOBINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

À TABLE AU MOYEN-ÂGE

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Echangez autour des secrets des cuisiniers d’autrefois, du rôle symbolique de la nourriture au Moyen Âge et de son lien avec le statut social. Un atelier qui vous donne l’eau à la bouche !

De la symbolique sociale aux célébrations festives, la nourriture était au cœur de la vie quotidienne au Moyen Âge. Découvrez les secrets des cuisiniers médiévaux, apprenez à dresser une table médiévale et explorez les us et coutumes de l’époque. Plongez dans une simulation de festin et initiez-vous aux convenances de table en découvrant les bonnes manières d’antan, parfois bien différentes des nôtres aujourd’hui ! Enfin, testez vos connaissances sur les épices et leur rôle crucial en devinant leur origine sur une carte du monde. Un intervenant sera là pour répondre à vos questions et enrichir votre expérience.

Bon à savoir

– À partir de 7 ans .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

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English :

Discuss the secrets of ancient cooks, the symbolic role of food in the Middle Ages and its link to social status. A mouth-watering workshop!

L’événement À TABLE AU MOYEN-ÂGE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE