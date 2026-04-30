À table dans les vignes de Lachat Déjeuner Domaine Lachat Régnié-Durette

Régnié-Durette

À table dans les vignes de Lachat Déjeuner

Domaine Lachat 388 route de lachat Régnié-Durette Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Lachat vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement À Table dans les vignes de Lachat . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine Lachat 388 route de lachat Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 53 76 14 domainelachat@gmail.com

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English : Lunch in the vineyards of Lachat Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Lachat will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Lunch in the vineyards of Lachat . … See more on the event website

L’événement À table dans les vignes de Lachat Déjeuner Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais