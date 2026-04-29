Le Portugal en Beaujolais Dîner Domaine Striffling Régnié-Durette

Régnié-Durette

Le Portugal en Beaujolais Dîner

Domaine Striffling 94 chemin des lilas Régnié-Durette Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Striffling vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Le Portugal en Beaujolais . … Voir la suite sur le site du festival

.

Domaine Striffling 94 chemin des lilas Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 84 54 00 contact@domainestriffling.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portugal in Beaujolais Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Striffling will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Portugal in Beaujolais . … See more on the event website

L’événement Le Portugal en Beaujolais Dîner Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais