L’Invitation au Domaine Les Capréoles Déjeuner Domaine Les Capréoles Régnié-Durette
L’Invitation au Domaine Les Capréoles Déjeuner Domaine Les Capréoles Régnié-Durette dimanche 21 juin 2026.
Régnié-Durette
L’Invitation au Domaine Les Capréoles Déjeuner
Domaine Les Capréoles 108 impasse du muguet LA PLAIGNE Régnié-Durette Rhône
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Les Capréoles vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement L’Invitation aux Domaine Les Capréoles . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine Les Capréoles 108 impasse du muguet LA PLAIGNE Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 65 57 83 c.lecareux@gmail.com
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English : Malice et déciles des papilles Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Les Capréoles will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Malice et déciles des papilles . … See more on the event website
L’événement L’Invitation au Domaine Les Capréoles Déjeuner Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
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