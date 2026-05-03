L’Invitation au Domaine les Capréoles Déjeuner Domaine Les Capréoles Régnié-Durette

Régnié-Durette

L’Invitation au Domaine les Capréoles Déjeuner

Domaine Les Capréoles 108 impasse du muguet LA PLAIGNE Régnié-Durette Rhône

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Les Capréoles vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement L’Invitation aux Capréoles . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine Les Capréoles 108 impasse du muguet LA PLAIGNE Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 65 57 83 c.lecareux@gmail.com

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English : Malice et déciles des papilles Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Les Capréoles will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Malice et déciles des papilles . … See more on the event website

L’événement L’Invitation au Domaine les Capréoles Déjeuner Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-05-03 par Inter Beaujolais