Entre dégustation découverte et surprise ! Après-midi Domaine Striffling Régnié-Durette

Régnié-Durette

Entre dégustation découverte et surprise ! Après-midi

Domaine Striffling 94 chemin des lilas Régnié-Durette Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Striffling vous accueille pour l’animation Entre dégustation découverte et surprise ! le samedi 20 juin 2026 Après-midi. … Voir la suite sur le site de l’animation

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Domaine Striffling 94 chemin des lilas Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 84 54 00 contact@domainestriffling.fr

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English : Tasting, discovery and surprise Afternoon

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Striffling will welcomes you for the side event Tasting, discovery and surprise on Saturday 20 June 2026 Afternoon. … See more on the event site

L’événement Entre dégustation découverte et surprise ! Après-midi Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais