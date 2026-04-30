Vitis orientalis Déjeuner Domaine Thomas Rivier Régnié-Durette
Vitis orientalis Déjeuner Domaine Thomas Rivier Régnié-Durette dimanche 21 juin 2026.
Régnié-Durette
Vitis orientalis Déjeuner
Domaine Thomas Rivier 66 rue de la grange charton Régnié-Durette Rhône
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Thomas Rivier vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Vitis orientalis . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine Thomas Rivier 66 rue de la grange charton Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 26 30 59 tomix.vigneron@gmail.com
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English : VITIS ORIENTALIS Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Thomas Rivier will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event VITIS ORIENTALIS . … See more on the event website
L’événement Vitis orientalis Déjeuner Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais
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