À TABLE ! LES BANQUETS AU FIL DU TEMPS Carcassonne mardi 21 juillet 2026.

Carcassonne

À TABLE ! LES BANQUETS AU FIL DU TEMPS

Carcassonne Aude

Tarif : 36.5 – 36.5 – 36.5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Et si vous traversiez les siècles… le temps d’un dîner ?

Le château et les remparts de la cité de Carcassonne proposent une expérience gourmande inédite, mêlant patrimoine, gastronomie et récit historique.

À travers un dispositif original, le public est invité à suivre Camille, qui, en feuilletant un mystérieux livre de recettes ayant traversé les siècles, convoque les figures de ses ancêtres, maîtres dans l’art de recevoir. Cette rencontre inattendue donne lieu à un banquet hors du temps, où les convives partagent un moment privilégié en compagnie de personnages issus d’époques différentes.

Pensées comme un véritable voyage gustatif, ces soirées proposent une découverte culinaire inspirée de différentes périodes historiques, dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Une option végétarienne peut être proposée sur demande, à formuler au minimum une semaine avant l’événement, par courriel.

Le dîner se compose d’un menu inspiré de recettes historiques

– Apéritif romain (version alcoolisée ou sans alcool)

Ambroisie (boisson au vin blanc ou au jus de raisin, additionnée de fruits frais, de miel et d’épices)

– Entrées Assortiment gallo-romain

Mustacei (petits pains de Caton à l’huile d’olive, caillé, anis et cumin)

Epityrum (olivade confite aux simples)

Moretum (fromage frais aux fines herbes et huile d’olive)

Ciceris Crustalam (petites galettes de pois chiches)

Cucumeres (salade de concombres au garum)

Sallos Sallanos (salaison gauloise de porc)

ou option végétarienne* Sparagus Patina (omelette aux asperges)

Plat Rôtisserie médiévale

Demi-coquelet rôti, sauce cameline (aux épices douces), servi sur tranchoir de pain

ou option végétarienne* Pasté en croûte de Brye escuelent (tourte au brie, cerises confites et noix)

– Accompagnements Milhàs (galettes de millet) et Comminée de carottes (carottes rôties au cumin)

– Dessert

Pâtisserie Second Empire, inspirée du Saint-Honoré

Entremets biscuit sablé, crème Chiboust, choux au caramel, crème Chantilly et fruits rouges

.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you could travel through the centuries—all over the course of a single dinner?

The castle and ramparts of the city of Carcassonne offer a unique culinary experience, blending heritage, gastronomy, and historical storytelling.

Through an original presentation, guests are invited to follow Camille, who, as she leafs through a mysterious recipe book that has survived the centuries, summons the figures of her ancestors—masters in the art of hospitality. This unexpected encounter gives rise to a timeless banquet, where guests share a special moment in the company of characters from different eras.

Designed as a true culinary journey, these evenings offer a gastronomic discovery inspired by different historical periods, in an exceptional heritage setting.

A vegetarian option can be provided upon request, which must be made at least one week before the event via email.

Dinner consists of a menu inspired by historical recipes

– Roman aperitif: (alcoholic or non-alcoholic version)

Ambrosia (a drink made with white wine or grape juice, mixed with fresh fruit, honey, and spices)

– Appetizers: Gallo-Roman assortment

Mustacei (small Cato-style bread rolls with olive oil, caillè, anise, and cumin)

Epityrum (candied olive paste with herbs)

Moretum (fresh cheese with herbs and olive oil)

Ciceris Crustalam (small chickpea patties)

Cucumeres (cucumber salad with garum)

Sallos Sallanos (Gallic-style cured pork)

or vegetarian option*: Sparagus Patina (asparagus omelet)

Main Course: Medieval Roasted Dishes

Half a roasted cockerel, cameline sauce (with mild spices), served on a slice of bread

or vegetarian option*: Past%E9 en cro%FBte de Brye escuelent (Brie tart with candied cherries and walnuts)

– Side dishes: Milh%E0s (millet pancakes) and Commin%E9e de carottes (roasted carrots with cumin)

– Dessert:

Second Empire-style pastry, inspired by the Saint-Honoré

Dessert platter: shortbread, Chiboust cream, caramel cream puffs, whipped cream, and red berries

L’événement À TABLE ! LES BANQUETS AU FIL DU TEMPS Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-16 par