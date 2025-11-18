FESTIVAL DE CARCASSONNE CHRISTOPHE MAÉ Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE CHRISTOPHE MAÉ

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur scène pour un nouveau concert exceptionnel au Festival de Carcassonne 2026. Rendez-vous dans le cadre magique du Théâtre Jean-Deschamps pour retrouver toute l’énergie, la générosité et les plus grands succès de cet artiste incontournable et fidèle à Carcassonne. Un concert à ne pas manquer le samedi 18 juillet prochain !

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

After his latest triumphant tour, Christophe Maé returns to the stage for another exceptional concert at the Carcassonne 2026 Festival. Rendezvous in the magical setting of the Théâtre Jean-Deschamps for all the energy, generosity and greatest hits of this unmissable and loyal Carcassonne artist. A concert not to be missed on Saturday, July 18!

German :

Nach seiner letzten triumphalen Tournee wird Christophe Maé für ein weiteres außergewöhnliches Konzert beim Festival von Carcassonne 2026 auf die Bühne zurückkehren. Im magischen Rahmen des Theaters Jean-Deschamps werden Sie die ganze Energie, die Großzügigkeit und die größten Erfolge dieses unumgänglichen und Carcassonne treuen Künstlers erleben. Ein Konzert, das Sie am Samstag, dem 18. Juli, nicht verpassen sollten!

Italiano :

Dopo la sua ultima trionfale tournée, Christophe Maé tornerà sul palco per un altro concerto eccezionale al Festival Carcassonne 2026. Nella magica cornice del Théâtre Jean-Deschamps, vi attendono tutta l’energia, la generosità e i più grandi successi di questo artista molto amato a Carcassonne. Un concerto da non perdere sabato 18 luglio!

Espanol :

Tras su última gira triunfal, Christophe Maé vuelve al escenario para ofrecer otro concierto excepcional en el Festival Carcassonne 2026. En el marco mágico del teatro Jean-Deschamps, podrá disfrutar de la energía, la generosidad y los grandes éxitos de este artista, uno de los favoritos de Carcasona. Una cita ineludible el sábado 18 de julio

