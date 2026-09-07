À table, tout le monde!, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Informations pratiques

À table, tout le monde! 21 octobre – 14 novembre Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Entrée libre aux horaires du Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T10:00:00+02:00 – 2026-10-21T13:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:30:00+01:00

Cette exposition va vous faire apprécier les saveurs amères et acides, le nom des pâtisseries et des outils qui nous aident à confectionner tous les plats qui régalent les papilles, apprendre à reconnaître les variétés de tomates, de pommes ou de cerises, enfin, plein de petites choses indispensables à notre bonheur gustatif, même si nous ne le savons pas encore…

Dans le cadre du projet Articulinaire.

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Cette exposition va vous faire voyager dans un monde de saveurs, d’épices et d’exotisme mais aussi vous prendre par la main pour une balade dans nos cuisines françaises et européennes. exposition le moulin

Médiathèque Départementale