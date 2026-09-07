À travers l’objectif, Ebulliscience, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Ebulliscience · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
À travers l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00 Ebulliscience Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez en famille et entre amis pour découvri les secrets de la photographie.
- Comment fonctionnent les appareils photo ?
- Pourquoi a-t-on besoin de lumière pour prendre une photo ?
- Pourquoi l’image apparaît-elle à l’envers dans une lentille ? et comment la voir à l’endroit ?
- Qu’est-ce qu’une camera obscura et un sténopé ?
Une activité ludique et interactive pour expérimenter, comprendre et s’émerveiller en découvrant la science qui se cache derrière chaque photographie.
Lien : https://www.ebulliscience.com/event/jep-photographie-2026/
Ebulliscience 12 rue des Onchères 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 58 06 48 49 https://www.ebulliscience.com/ [{« link »: « https://www.ebulliscience.com/event/jep-photographie-2026/ »}] C8 arrêt Aragon
Venez en famille et entre amis pour découvri les secrets de la photographie.
©Ebulliscience
À voir aussi à Vaulx En Velin (Rhône)
- Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin 12 septembre 2026
- Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo, Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition : Trésor caché de Vaulx Village dans votre objectif !, Bibliothèque Paul Éluard, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026
- Exposition sur « 4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT », Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026