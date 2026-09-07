À travers l’objectif, Ebulliscience, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

À travers l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00 Ebulliscience Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez en famille et entre amis pour découvri les secrets de la photographie.

Comment fonctionnent les appareils photo ?

Pourquoi a-t-on besoin de lumière pour prendre une photo ?

Pourquoi l’image apparaît-elle à l’envers dans une lentille ? et comment la voir à l’endroit ?

Qu’est-ce qu’une camera obscura et un sténopé ?

Une activité ludique et interactive pour expérimenter, comprendre et s’émerveiller en découvrant la science qui se cache derrière chaque photographie.

Lien : https://www.ebulliscience.com/event/jep-photographie-2026/

Ebulliscience 12 rue des Onchères 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 58 06 48 49 https://www.ebulliscience.com/ [{« link »: « https://www.ebulliscience.com/event/jep-photographie-2026/ »}] C8 arrêt Aragon

Venez en famille et entre amis pour découvri les secrets de la photographie.

©Ebulliscience