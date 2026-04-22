Courtenay

a tue-tête

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

A tue-tête est un spectacle mêlant théâtre et musique. Sur un ton enjoué et dynamique, trois musiciens de formation classique proposent, autour d’une narration vivante, des extraits du répertoire classique.

Léon est un flûtiste rigoureux, exigeant, fervent défenseur de la musique française du XIXème siècle. Camélia, jeune chanteuse d’opéra, extravertie et maladroite, est bien décidée à donner un récital en soliste autour de Carmen. Maud, assise au piano, quitte sa rêverie pour accompagner ses collègues avec talent et bienveillance. Ces trois personnages désaccordés se retrouvent le temps d’un concert pour séduire le public, ils se lancent dans une course musicale effrénée. De Debussy à Piaf, il y en aura pour tous les goûts ! .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 accueilpca@courtenay45.com

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English :

A tue-tête is a show combining theater and music. Three classically-trained musicians use a lively narrative to perform excerpts from the classical repertoire.

L’événement a tue-tête Courtenay a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO