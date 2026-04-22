Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay
Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay samedi 2 mai 2026.
Courtenay
Even’t cake by Marie Pâtisse
Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
✨ PORTES OUVERTES ✨
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Je vous invite à découvrir “La Ruche est Gourmande” à la Ruche Éco de Courtenay
✨ Dégustation offerte de mes créations
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Boîte à idées
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Un moment simple, gourmand et
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Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 contact@larucheeco.fr
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? PORTES OUVERTES ?
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? I invite you to discover La Ruche est Gourmande at the Ruche Éco de Courtenay
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A simple, gourmet
L’événement Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO
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