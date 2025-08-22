Le Bois de la Métairie Courtenay Loiret

Le Bois de la Métairie A pieds

Le Bois de la Métairie Place Honoré Combe 45320 Courtenay Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 255 Distance : 16500.0 Tarif :

Des vallons tranquilles, des bosquets, des bois, des étangs, des rues anciennes, une rivière et des lavoirs composent toute la variété du bocage Gâtinais.

English : The Métairie Woods

Tranquil dells, copses, woods, ponds, old streets, a river and wash houses are what combine to offer the Gâtinais area its distinctive charm.

Deutsch :

Ruhige Täler, Haine, Wälder, Teiche, alte Straßen, ein Fluss und Waschhäuser bilden die ganze Vielfalt der Bocage Gâtinais.

Italiano :

Valli tranquille, boschetti, boschi, stagni, vecchie strade, un fiume e lavatoi costituiscono la varietà del bocage del Gâtinais.

Español :

Valles tranquilos, bosquecillos, estanques, calles antiguas, un río y lavaderos componen la variedad del bocage de Gâtinais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIT Centre-Val de Loire